Отопительный сезон в Ростове-на-Дону завершится с 13 апреля

В донской столице отопительный сезон завершится 13 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на портале администрации Ростова.
«Теплоснабжающим, теплосетевым организациям, обеспечивающим теплоснабжение Ростова-на-Дону, и организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами независимо от форм собственности, начать с 13 апреля 2026 года перевод системы теплоснабжения на летний режим работы», — говорится в документе.
Напомним, ранее власти называли 10 апреля плановой датой завершения отопительного сезона, однако из-за похолодания и неблагоприятных погодных условий сроки отключения тепла перенесли.