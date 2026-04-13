Обновление троллейбусного парка в Екатеринбурге завершено

«В город прибыли 55 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые полностью закроют вопрос по этому виду транспорта в Екатеринбурге. Уверен, что жители оценят комфорт современных машин», — сказал он.
«По своим характеристикам они полностью соответствуют самым высоким требованиям: низкий пол, климат-контроль, зарядки для смартфонов, системы видеонаблюдения и прочее. Главная особенность — возможность автономного хода на расстояние до 40 км без подключения к контактной сети», — добавил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в канале мессенджера Max. Он также отметил, что дефицит водителей «Гортранса» сокращается.
Кроме того, в этом году власти собираются закупить более 200 автобусов разного класса для городов Свердловской области, которые нуждаются в замене транспорта. В Екатеринбург поступит 105 машин, остальные — в Каменск-Уральский, Шалю, Талицу, Туринск и другие.
Глава региона также напомнил, что в Екатеринбург до конца года планируется доставить 50 новых трехсекционных трамваев. По его словам, эта партия станет крупнейшей для города за последние 30 лет. Транспорт пустят на самые загруженные маршруты. Трамваи будут закуплены в лизинг, на эти цели направят 850 млн руб. — областной бюджет покроет 50% стоимости транспорта.