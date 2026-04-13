Обновление троллейбусного парка в Екатеринбурге завершено

Глава региона также напомнил, что в Екатеринбург до конца года планируется доставить 50 новых трехсекционных трамваев. По его словам, эта партия станет крупнейшей для города за последние 30 лет. Транспорт пустят на самые загруженные маршруты. Трамваи будут закуплены в лизинг, на эти цели направят 850 млн руб. — областной бюджет покроет 50% стоимости транспорта.