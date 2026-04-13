Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусы одного цвета и никакой давки в салоне: в Калининграде введут новый стандарт работы транспорта

Установят требования и к стоимости поездок.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде планируют принять социальный стандарт транспортного обслуживания пассажиров. Проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Новый регламент определяет, какими должны быть перевозки в городе — от расстояния до остановок до температуры в салоне. Этот документ в дальнейшем будет использоваться при планировании маршрутов и заключении контрактов с перевозчиками.

В частности, установлены нормативы пешей доступности:

от многоквартирных домов до остановки должно быть не более 500 метров, от частного сектора — до 800 метров, от больниц и социальных учреждений — не больше 300 метров.

Документ вводит требования к стоимости проезда: среднемесячные расходы на транспорт не должны превышать 7% доходов жителей региона. Это касается и проездных: если бы их внедряли в конце 2025 года, то стоимость такого билета превысила бы 5 тысяч рублей в месяц. Для нынешнего качества услуг тариф, мягко говоря, завышен.

Отдельный блок посвящён комфорту пассажиров. В транспорте должны работать отопление и кондиционеры: зимой температура — не ниже 12 градусов, летом — не выше 25. Ограничена загрузка салона — не более трёх человек на квадратный метр, а число пересадок по городу должно быть минимальным.

Кроме того, перевозчики обязаны соблюдать расписание с отклонением не более двух минут, оснащать транспорт информационными табло и обеспечивать доступ для маломобильных пассажиров.

Стандарт затрагивает и экологию: для перевозок должны использоваться автобусы не ниже класса Евро-4. Рекомендуемый срок службы транспорта — до десяти лет. Вводится единое цветовое оформление автобусов и троллейбусов.

Жители Калининграда регулярно жалуются на работу общественного транспорта и организацию остановок. На «Клопс» работает рубрика «Сам себе контролёр».