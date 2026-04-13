Гранты до миллиона рублей могут получить красноярские туроператоры

В Красноярском крае объявлен конкурс для компаний, работающих в сфере туризма. Победители смогут получить финансовую поддержку до миллиона рублей. На эти деньги можно разработать экскурсионные программы краеведческой направленности, обеспечить организацию поездок и оплату услуг гидов. На грантовую программу из бюджета выделено 5 миллионов рублей. Документы от претендентов принимаются в электронном виде до 5 мая 2026 года. Главная задача программы — сделать путешествия по родному краю доступными для широкого круга жителей, дать им возможность чаще знакомиться с историческими местами, культурой и природными объектами. За 2025 год в рамках программы благодаря финансированию со стороны краевого агентства по туризму для жителей бесплатно провели 5 тысяч экскурсий: от обзорных прогулок по Красноярску до выездных программ в Овсянку, Сухобузимское и другие населенные пункты. Участниками стали школьники и студенты, пенсионеры и многодетные семьи, люди с инвалидностью, ветераны, а также участники СВО и их родные. Заместитель руководителя агентства по туризму Красноярского края Ольга Кох отмечает, что внутренний туризм в регионе в приоритете. Системная помощь туроператорам стимулирует появление новых маршрутов, привлекает больше людей к путешествиям по краю. Важно, что эти проекты работают не только на отрасль, но и на жителей, делая поездки по региону более доступными и разнообразными, — говорит Ольга Кох. Добавим, развитие внутреннего туризма ведется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».