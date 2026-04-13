26 нижегородцев заразились мышиной лихорадкой

Напомним, что мышиная лихорадка (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, ГЛПС) — это острое инфекционное заболевание, которое передаётся от грызунов к человеку. В организме крыс присутствует патогенная микрофлора, которая вместе с выделениями попадает в почву и на кожу человека во время дачных работ, вскапывания грунта, отдыха на природе и занятий спортом. Через грязные руки возбудители заболевания попадают в организм, проникают в дыхательную систему и кровеносные сосуды, вызывая появление различных симптомов. Среди них — высыпания на коже, повышение температуры, нарушение выделительной функции, слабость и недомогание.