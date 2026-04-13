В Приангарье прошел чемпионат по интеллектуальным транспортным системам

Региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Специалист по интеллектуальным транспортным системам» прошел с 6 по 10 апреля в Иркутской области. Мероприятие состоялось по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования региона.
За звания лучших боролись учащиеся Иркутского энергетического колледжа, Иркутского авиационного техникума, Сибирского колледжа транспорта и строительства и Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства. Они моделировали транспортные потоки, программировали режимы для систем и документировали результаты. Также конкурсанты работали с симуляцией городской транспортной сети, настраивали алгоритмы управления и анализировали данные.
«Чемпионат высоких технологий — это новая ступень в развитии чемпионатного движения по профмастерству в Приангарье. Участникам соревнований предстоит продемонстрировать свои навыки в профессиональной сфере, где пересекаются интеллект, инженерия и цифровые технологии, чтобы в конечном итоге транспорт стал безопаснее, умнее и эффективнее благодаря новейшим ИТ-технологиям. И пусть мы в начале пути, но мы обязательно будем наращивать такие компетенции, за которыми будущее», — подчеркнул министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.