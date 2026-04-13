В Иркутском музтеатре прозвучала музыка Вячеслава Бутусова

Состоялась премьера рок-мюзикла «Я. Хочу. Быть с тобой!».

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 13 апреля. 11 апреля иркутяне посетили премьеру рок-мюзикла «Я. Хочу. Быть с тобой!» (12+) по повести советской писательницы Галины Щербаковой «Вам и не снилось» (12+). История любви советских школьников прозвучала впервые под музыку легендарной группы «Наутилус Помпилиус» в авторской версии режиссёра театра Анастасии Гриненко, рассказали в пресс-службе Иркутского музыкального театра им. Загурского.

Как рассказала режиссёр постановки Анастасия Гриненко, для неё эта работа имеет особое значение, поскольку с Вячеславом Бутусовым они давние друзья — в 1983 году Анастасия была продюсером первого альбома группы «Наутилус Помпилиус».


«Нам показалось, что в музыкальном отношении именно у раннего “Наутилуса” очень много находок для симфонического звучания. Важно было и то, что петь будут артисты театра, а не Слава Бутусов, чтобы их вокал и музыкальное сопровождение звучали органично, по-театральному», — рассказала режиссёр спектакля.

Ранее агентство рассказывало об участии постановки «Антигона» (12+) на всероссийском фестивале «Золотая маска» (12+).