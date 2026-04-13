Житель Красноярского края погасил долг в 175 тысяч, чтобы не лишиться «КАМАЗа»

Житель Красноярского края не захотел расставаться с машиной и погасил долги по кредитам. Благодаря действиям судебных приставов ОСП по Краснотуранскому и Идринскому районам, должник нашел необходимые для погашения двух кредитов 175 тысяч рублей. В ФССП по краю рассказали, что мужчина взял два кредита на развитие бизнеса, но в обозначенные в договоре сроки не вернул их. Представители банков обратились в суд, а затем к приставам. Специалист предупредил должника, но тот так и не начал гасить долг.
Установив, что в собственности мужчины есть «КАМАЗ», сотрудник органов принудительного исполнения вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля и вручил должнику требование о предоставлении имущества для составления акта описи и ареста.
— Кроме того, пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 12% от суммы долга, а также ограничил должника в праве выезда за пределы страны.
В итоге мужчина погасил задолженность и 21 тысячу рублей исполнительского сбора. Арест с имущества сняли.