Житель Красноярского края погасил долг в 175 тысяч, чтобы не лишиться «КАМАЗа»

Житель Красноярского края не захотел расставаться с машиной и погасил долги по кредитам. Благодаря действиям судебных приставов ОСП по Краснотуранскому и Идринскому районам, должник нашел необходимые для погашения двух кредитов 175 тысяч рублей. В ФССП по краю рассказали, что мужчина взял два кредита на развитие бизнеса, но в обозначенные в договоре сроки не вернул их. Представители банков обратились в суд, а затем к приставам. Специалист предупредил должника, но тот так и не начал гасить долг.