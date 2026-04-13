Тело 18-летней девушки со следами восьми наркотиков обнаружено в Бресте. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
Медицинские работники, приехавшие на место, констатировали смерть. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Во время осмотра были изъяты шприцы, иглы, а также другие приспособления для употребления наркотических веществ.
При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть девушки наступила от острого отравления наркотиками. В ГКСЭ обратили внимание на восемь разных видов опасных веществ — от растительных до синтетических, — обнаруженных в биоматериале умершей.
Следственный комитет завел уголовное дело.
