Волгоград отметит Первомай без праздничного шествия по центру города

Волгоград встретит Первомай без традиционного шествия по центру города. Вместо этого волгоградцам предлагают отметить День весны и труда более скромной программой.

Массовое шествие трудящихся исключили из праздничного расписания из-за вопросов безопасности, сообщили в Облсовпрофе. Вместо этого в 10:30 горожан зовут на митинг у здания Дворца культуры профсоюзов. В 11:00 здесь же начнется гала-концерт, посвященный Году трудового единства и солидарности.

Первомайская демонстрация не проводилась в Волгограде уже несколько лет. Два года подряд массовое мероприятие отменяли из-за пандемии коронавируса. В 2022 году по ставшему на несколько часов пешеходным центру города вновь разнеслись праздничные крики «С Первомаем!». Последние же три года празднования проходили в «живом» формате, но ограничивались локальными мероприятиями.

Фото Павла Мирошкина.