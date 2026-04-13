Правительство утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство РФ в марте утвердило Концепцию развития первой помощи в России до 2036 года, она подразумевает поэтапное расширение обучения граждан базовым навыкам, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Отдельное направление — обучение населения навыкам первой помощи. В марте правительство России утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года, которая предусматривает поэтапное расширение обучения граждан базовым навыкам», — сказала Голикова на XVIII съезде Российского Красного Креста.
Вице-премьер уточнила, что в рамках этой работы у Российского Красного Креста есть важное преимущество, а именно сеть учебных центров, подготовленные инструкторы, а также опыт работы с различными целевыми группами — от школьников до сотрудников предприятий.