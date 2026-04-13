Глава прокуратуры края посетил с проверкой южные районы региона

Прокурор Хабаровского края Виталий Степанов провел выездной прием граждан, в рамках которого встретился с жителями Вяземского района и района имени Лазо. Представители местного населения обратились к руководителю ведомства с заявлениями о нарушении их прав в различных отраслях жизнедеятельности. Как сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Вяземском районе основной массив жалоб касался коммунальной и дорожной инфраструктуры, включая вопросы содержания городских дорог и функционирования бани. Кроме того, поступило заявление по частному правовому вопросу, касающемуся проверки законности брачных отношений участника СВО. Жители района имени Лазо выразили обеспокоенность состоянием жилищного фонда и уровнем медицинского обслуживания. Также поднимались вопросы безопасности движения на дорогах общего пользования.
По результатам встреч прокурор края назначил проведение проверочных мероприятий по каждому из озвученных обращений. В случае выявления нарушений закона ответственные лица будут привлечены к ответственности в установленном порядке. Виталий Степанов взял ход рассмотрения наиболее значимых жалоб под личный контроль.
