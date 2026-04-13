Мальчику, травмированному при взрыве петарды, ампутировали часть пальцев

Инцидент произошел 12 апреля. Мальчик вместе с другом поджигал петарды, одна из которых не сработала. Ребенок поднял ее и положил в карман, после чего произошел взрыв. Пострадавшего доставили в городскую больницу с травмой в виде ампутации фаланги пальца.