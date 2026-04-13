Мальчику, травмированному при взрыве петарды, ампутировали часть пальцев

Одиннадцатилетнему ребенку, пострадавшему в результате детонации петарды в Орехово-Зуево, ампутировали часть пальцев, он находится под наблюдением, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Источник: РБК

«Пациент прооперирован, к сожалению, часть пальцев пришлось ампутировать. Врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное, он остается под наблюдением», — написал он.

Забелин уточнил, что к лечению мальчика присоединились психологи, реабилитологи и еще ряд специалистов.

Инцидент произошел 12 апреля. Мальчик вместе с другом поджигал петарды, одна из которых не сработала. Ребенок поднял ее и положил в карман, после чего произошел взрыв. Пострадавшего доставили в городскую больницу с травмой в виде ампутации фаланги пальца.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе условия приобретения пиротехнического изделия несовершеннолетними.

