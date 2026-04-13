Нижегородская область закупит тысячу доз вакцины от ВПЧ

Нижегородский регион объявил о приобретении тысячи единиц вакцины, направленной против вируса папилломы человека. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

Согласно данным, представленным Центром размещения заказов, первоначальная максимальная стоимость данного контракта оценивается в 8,7 миллиона рублей.

Поступающая вакцина, нацеленная на типы ВПЧ 6, 11, 16 и 18, призвана служить мерой профилактики онкологических заболеваний. В частности, она предназначена для предупреждения рака шейки матки, вульвы, влагалища и анального канала у девушек, а также для защиты мальчиков и мужчин от злокачественных новообразований в анальной области.

Исходя из планируемого объема закупаемых доз, можно предположить, что данная вакцинация ориентирована на специфические и уязвимые группы населения Нижегородской области.

Данное приобретение осуществляется в рамках действующего регионального плана профилактических мероприятий по вакцинации.

Напомним, что нижегородцев, отказавшихся от прививок, будут вносить в специальный реестр. В базу данных будут включены сведения о полученных прививках и информация о медицинских отводах.