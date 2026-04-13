За неделю 13 жителей Калининградской области отдали мошенникам более 17 млн рублей

Самую крупную сумму — 3275 000 рублей — потерял пенсионер из Гурьевска. Ему позвонили с.

Источник: Kaliningradnews

обвинениями в финансировании вооружённых сил иностранного государства и убедили перевести деньги на «безопасный счёт».

У строителя из Калининграда похитили 995 тысяч рублей под предлогом пресечения оформления кредитов третьими лицами. Психолог из Балтийска и машинист из Калининграда поверили в лёгкий заработок на бирже и перевели мошенникам 1 500 000 и 334 395 рублей (в том числе кредитные средства).

Две пенсионерки из областного центра лишились 2 322 000 и 420 000 рублей после звонков лже-сотрудников Пенсионного фонда и полиции о «доступе к счетам». Ещё одну пенсионерку убедили передать курьеру 545 тысяч наличными — для увеличения пенсии.

Предприниматель из Калининграда перевёл 980 тысяч рублей за автомобиль по объявлению в интернете — машину он так и не получил.

Полиция вновь напоминает: «безопасных счетов» не существует, сотрудники госорганов не звонят с требованиями переводить деньги или передавать наличные.