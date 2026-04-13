В частной клинике Москвы пациентка умерла после введения обезболивающего, сообщила столичная прокуратура.
По предварительным данным, пациентка 1987 года рождения находилась на процедуре в частной клинике на улице Краснопролетарская. После введения обезболивающего препарата ее состояние здоровья ухудшилось. Пациентка скончалась.
Врач, проводившая процедуру, по данным прокуратуры, лицензии на проведение медицинской деятельности не имела. В помещении она арендовала кабинет.
Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, подчеркнули в ведомстве.
В феврале в одной из частных клиник столицы умерла блогер Юлия Бурцева. Ее самочувствие резко ухудшилось после проведения косметологических и медицинских процедур. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.
