Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В частной клинике Москвы пациентка умерла после введения обезболивающего

В частной клинике Москвы пациентка умерла после введения обезболивающего, сообщила столичная прокуратура.

Источник: РБК

По предварительным данным, пациентка 1987 года рождения находилась на процедуре в частной клинике на улице Краснопролетарская. После введения обезболивающего препарата ее состояние здоровья ухудшилось. Пациентка скончалась.

Врач, проводившая процедуру, по данным прокуратуры, лицензии на проведение медицинской деятельности не имела. В помещении она арендовала кабинет.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, подчеркнули в ведомстве.

В феврале в одной из частных клиник столицы умерла блогер Юлия Бурцева. Ее самочувствие резко ухудшилось после проведения косметологических и медицинских процедур. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

