Как проходит диспансеризация для ветеранов СВО?

Ответила заведующая Центром здоровья городской поликлиники № 14 Елена Колчина.
Бойцам, возвращающимся из зоны СВО, положена диспансеризация. Рассказываем, как она проходит.
«Обследование включает в себя два этапа. В идеале мы стараемся провести его за один день, но по утверждённым Минздравом нормативам на это даётся максимум от одного до трёх рабочих дней», — отвечает заведующая Центром здоровья городской поликлиники № 14 Елена Колчина.
Список обследований для бойцов СВО включает в себя забор крови, флюорографию, ЭКГ, измерение роста и веса (антропометрию), а также осмотр узких специалистов: хирурга, лор-врача и офтальмолога. Кроме того, в программу в обязательном порядке входит психологическое анкетирование и консультация психолога.
По словам специалиста, для ветеранов СВО в медучреждениях организован «зелёный коридор». Когда такой пациент приходит в поликлинику и сообщает о своём статусе, его направляют к ответственному сопровождающему — эту роль выполняет старшая медсестра. Она проверяет и копирует документы, вносит информацию в базу данных, после чего вместе с пациентом подбирает удобное время для прохождения всех процедур и приёмов без очередей.
