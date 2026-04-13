Губернатор Хоценко проверил ход ремонта набережной Тухачевского

Губернатор Виталий Хоценко во время рабочей поездки по Омску проверил ход ремонта дорог. Вместе с мэром Сергеем Шелестом он также оценил темпы и качество работ на набережной Тухачевского.
В ходе выезда внимание уделили городским магистралям, в том числе проспекту Академика Королева. Там идет обновление асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, очистка прибордюрной части и другие сезонные работы после зимы.
Кроме того, в Омске продолжается подготовка мостов и пешеходных переходов к летнему сезону. На подходах и круговой развязке у Ленинградского моста планируют заменить тротуары и бортовой камень.
Также губернатору показали, как идет благоустройство набережной Тухачевского. Проект предполагает создание прогулочных маршрутов, велодорожек, зон тихого отдыха, спортивных и детских площадок, а также пространства для настольных игр и массовых городских мероприятий.
Основные работы по ремонту дорожной инфраструктуры и благоустройству должны завершить в третьем квартале 2026 года.