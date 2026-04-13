Кирху в Славске откроют для посетителей не раньше 2027 года

«Собственником и заказчиком по кирхе в г. Славске является Русская православная церковь, генеральный подрядчик ООО “Мироздание”, — напомнила Синегубова. — По информации подрядчика завершены работы по благоустройству прилегающей территории к кирхе, также выполнены работы по фасаду и кровле, в настоящее время ведутся ремонтные работы во внутренних помещениях. В соответствии с контрактом работы по восстановлению кирхи в г. Славске должны быть завершены в конце декабря 2026 года и в 2027 году планируется открыть кирху для посетителей».