Холодную воду отключили в двух районах Ростова после порывов на сетях

Три порыва на водопроводных сетях произошли в двух районах Ростова-на-Дону 13 апреля. Восстановительные работы уже ведутся, сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.
В Железнодорожном районе порывы случились на улицах Заводской и Межевой. Под отключение попали дома в границах:
— Пржевальского, Заводская, Урицкого, Магнитогорская;
— Ставского и Межевая.
В Ворошиловском районе ремонт потребовался на проспеке Михаила Нагибина. Холодной воды нет в домах, расположенных границах Михаила Нагибина, 12/1 и 12/2.
Восстановить подачу воды планируют до 18 часов 13 апреля.
