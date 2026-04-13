Онколог Румянцев: иногда рак яичников может развиться за несколько месяцев

Существуют стандартизированные шкалы, которые, допустим, при выполнении МРТ позволяют оценить, насколько киста безобидна или есть ли в ней изменения, настораживающие в плане злокачественности, — то есть это не просто киста, а, скажем так, киста «с сюрпризом». Но речь скорее о том, что изначально выявленное кистозное образование яичника может иметь злокачественный потенциал. Правильнее говорить об этом, а не о «перерождении». В любом случае, выявленное образование яичника — повод обратиться за медицинской помощью, чтобы специалист оценил риски и решил: нужно ли что-то предпринимать или можно просто наблюдать, если нет роста.