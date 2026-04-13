В югорском Лянторе школьникам рассказали, как справиться со стрессом

Занятие для школьников, посвященное сохранению эмоционального здоровья, состоялось в городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.
Мероприятие провела медицинский психолог Лянторской городской больницы Александра Василенко. Она рассказала подросткам о том, как важно заботиться о своем эмоциональном состоянии, уметь распознавать и понимать свои чувства, а также справляться со стрессом и сложными жизненными ситуациями. Участники получили практические рекомендации, которые помогут сохранять психологическое равновесие и поддерживать позитивный настрой.
Особое внимание было уделено роли поддержки со стороны семьи, друзей и взрослых. Психолог объяснила, на какие признаки стоит обратить внимание, если человек переживает трудности, и куда можно обратиться за помощью.
«Такие встречи помогают формировать у подростков ответственное отношение к своему здоровью, развивать навыки саморегуляции и укреплять психологическую устойчивость», — добавили в департаменте.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.