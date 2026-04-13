Новосибирцы Власов и Алиева вышли в следующий этап шоу «Титаны»

В эфире ТНТ вышел двенадцатый выпуск шоу «Титаны. Битва сезонов». Финал уже близко, в проекте остались сильнейшие участники, среди них именитые новосибирцы — боец ММА Земфира Алиева и двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов. Они продолжают борьбу за звание «Титана» и главный приз — 10 миллионов рублей.
На этот раз атлеты проходили испытания в индивидуальном зачёте — командные состязания закончились. Первым заданием стали «Бесконтактные поединки» на баланс. Спортсмены должны были добиться схода соперника в воду с неустойчивого бревна, не касаясь его руками. Выигрывал тот, кто первым одерживал пять побед. В испытании Роман Власов состязался против бойца ММА Тагара Намсараева, а Земфира Алиева — против тяжелоатлетки Регины Мухаметшиной. Соперница Земфиры сильно переволновалась — в прошлом выпуске сибирячка отправила домой семерых сильнейших атлетов в испытании на баланс. Все попытки взять инициативу и раскачать бревно оказались безуспешны. Земфира Алиева выиграла со счётом 5:2. «Страх ледяной воды толкает меня на подвиги», — прокомментировала свою победу сибирячка.
А вот Роману Власову пришлось изрядно потрудиться, чтобы дойти до четвертьфинала. «Тагар — человек, который прошёл школу борьбы в том числе, спортсмен, который хорошо себя показал на проекте, достойно проходит испытания. Это максимально конкурентная схватка», — оценил своего соперника Власов. Роману испытание далось непросто — оно было на баланс, а он никогда не выполнял подобных заданий. Тем не менее он не показывал сопернику, что ему трудно идти по вращающейся трубе. Зрелище выдалось захватывающим: спортсмены шли на равных со счётом 4:4, и последний поединок стал решающим.
«Думаю, мне проигрывать нельзя. Меня же будет смотреть вся моя семья, они в этот момент будут дико переживать… Я изнашиваю их нервную систему, а я не имею права этого делать», — с таким настроем новосибирец вырвал победу. Успешное прохождение этого испытания подарило новосибирцам путёвку в следующий этап проекта. Дойдут ли до полуфинала Роман Власов и Земфира Алиева, станет известно 19 апреля в 21:00 на ТНТ.