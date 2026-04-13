865 дней ужаса и героизма: Симферополь отмечает День освобождения

«Символом освобождения Симферополя стал памятник-танк Т-34 с бортовым номером 201, в числе первых ворвавшийся в город. Именно здесь, у этого памятника, началось формирование народного ополчения, сыгравшего важнейшую роль в Воссоединении Крыма с Россией», — напомнил глава республики Сергей Аксенов в поздравлении, которое опубликовал в своих соцсетях.
Он также привел слова из приказа Иосифа Сталина об объявлении благодарности войскам 4-го Украинского фронта за освобождение города в результате стремительной атаки танковых соединений и пехоты и напомнил о кошмарах 865-дневной оккупации.
«Установлено, что в ночь на 11 апреля 1944 года заключенные в концлагере выводились и сбрасывались в колодец глубиной до 24 метров. Из 70 вынутых трупов лишь 10 лежащих в верхних пластах были расстреляны, а затем сброшены, остальные брошены в колодец живыми. В количестве 70 трупов было 55 женщин и 5 детей от 1,5 до 14 лет», — привел Аксенов дословную цитату из доклада государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков, которая работала на территории лагеря смерти в совхозе «Красный» в Симферопольском районе.
Однако это были 865 дней не только ужаса и смерти, но и огромного мужества, героизма и веры в Победу, подчеркнул глава республики.
«С первых до последних дней оккупации в Симферополе действовали подпольные группы, наносившие серьезный урон врагу. Имена многих героев увековечены в названиях городских улиц. Именно подпольщики предотвратили уничтожение заминированных фашистами перед отступлением объектов инфраструктуры, коммуникаций, многих зданий, в том числе в историческом центре крымской столицы», — написал он.
В памятных мероприятиях приняли участие представители крымской власти и горожане. Во время возложения присутствующие почтили минутой молчания память советских воинов, павших в боях за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне 1941−1945.
«Тех, кто помогал Красной Армии, партизан и подпольщиков убивали с особой жестокостью публично — чтобы запугать других. Несмотря на все ужасы и лишения войны, город стойко пережил период оккупации, а его жители не переставали бороться с захватчиками, активно вели подпольную деятельность», — отметил в ходе церемонии председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Он напомнил, что к моменту освобождения в Симферополе остались в живых около 30% от довоенной численности населения, были разрушены предприятия и жилой фонд. Но благодаря трудовому подвигу горожан, советского народа все объекты были восстановлены и построены в короткие сроки.
По словам первого заместителя председателя Госсовета РК Сергея Цекова, Крымская наступательная операция, в ходе которой были освобождены от фашистов крымские города, — важная страница истории не только нашего полуострова, но и всей нашей огромной страны.
«Спустя 82 года мы помним подвиг каждого советского воина, чтим их память и поддерживаем эту незримую связь поколений», — подчеркнул в ходе памятного мероприятия Цеков.