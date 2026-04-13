865 дней ужаса и героизма: Симферополь отмечает День освобождения

«Установлено, что в ночь на 11 апреля 1944 года заключенные в концлагере выводились и сбрасывались в колодец глубиной до 24 метров. Из 70 вынутых трупов лишь 10 лежащих в верхних пластах были расстреляны, а затем сброшены, остальные брошены в колодец живыми. В количестве 70 трупов было 55 женщин и 5 детей от 1,5 до 14 лет», — привел Аксенов дословную цитату из доклада государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков, которая работала на территории лагеря смерти в совхозе «Красный» в Симферопольском районе.