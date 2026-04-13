В Екатеринбурге два автобуса изменят свои маршруты

В Екатеринбурге два автобуса — № 56 «7 Ключей — Новокольцовский микрорайон» и № 67 «ДМБ № 9 — Школа “Созвездие” — изменят свои маршруты. Изменения вступят в силу с 16 апреля 2026 года. Об этом сообщил telegram-канал “Екатеринбург. Главное”, близкий к мэрии.
— Маршрут № 56 «7 Ключей — Новокольцовский микрорайон» будет ходить по улицам Ангарская — Билимбаевская — Таватуйская в обоих направлениях, — пояснили в telegram-канале.
Отмечается, что данный маршрут больше не будет идти в центр по улице Технической. Следование автобуса № 67 продлили до остановки «Ритейл парк Солнечный». После изменений транспорт будет идти по маршруту через улицы Чемпионов — Любви — Лучистая — Нескучная.
Напомним, что до конца 2026 года в Екатеринбург придут 105 новых автобусов. Об этом сообщал губернатор Свердловской области Денис Паслер.