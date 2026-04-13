Ученые НГТУ создали гель, ускоряющий рост растений и защищающий семена

В Новосибирском техническом университете НЭТИ разработали двухкомпонентный гель для семян. Он помогает растениям быстрее прорастать, защищает от болезней и полностью разлагается в почве. Испытания на пшенице и рапсе подтвердили эффективность. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.
Новый препарат называется «Протект». Это двухкомпонентная система. Сначала на семя наносят микрогранулы питательного геля. В них есть гуминовые кислоты и набор микроэлементов для роста. Затем наносят второй компонент. Он создает устойчивое покрытие.
Вместе они образуют пористую оболочку. Она работает как источник питания для молодого ростка. Даже когда запасы самого семени заканчиваются, гель продолжает подкармливать растение.
Ученые проверили гель на овощах и зерновых. Для томатов, огурцов и моркови «Протект» ускорил рост на 2−3 дня. Томаты стали реже болеть серой гнилью — снижение на 18 процентов. У огурцов вообще не было фузариоза.
Полевые испытания на пшенице и рапсе тоже прошли успешно. Обработанные образцы взошли раньше. У них была лучше развита корневая система и больше зеленой массы.