Новые правила организации дорожного движения утвердили в Астане

Зона 1 (зона наивысшего парковочного спроса, 200 тенге в час) — территория города с устойчиво высоким уровнем парковочного спроса и ограниченной обеспеченностью парковочными местами, в пределах которой размещение транспортных средств оказывает непосредственное влияние на пропускную способность и безопасность дорожного движения, в связи с чем применяется повышенный размер платы за пользование платными коммунальными парковками; Зона 2 (зона среднего парковочного спроса, 150 тенге в час) — территория города с переменной интенсивностью парковочного спроса, формируемого за счет смешанного функционального назначения застройки, в пределах которой применяется средний размер платы за пользование платными коммунальными парковками; Зона 3 (зона пониженного парковочного спроса, 100 тенге в час) — территория города с достаточной обеспеченностью парковочными местами и низкой интенсивностью парковочного спроса, в пределах которой применяется пониженный размер платы за пользование платными коммунальными парковками либо режим платной парковки устанавливается в ограниченные временные периоды с целью перераспределения транспортного спроса.