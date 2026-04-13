Терапевт из Иордании лечит жителей Дзержинска

В одной из поликлиник Дзержинска работает необычный участковый терапевт — из Иордании. Нижегородскую область она выбрала не случайно — здесь есть реальные возможности для тех, кто действительно хочет работать и развиваться.
Аламоуди Разан Тхаер оказывает помощь пациентам в поликлинике № 1 городской больницы № 2. Разан в 2025 году закончила обучение в Мордовском университете по специальности «лечебное дело», затем поступила в ординатуру по дерматовенерологии в Нижнем Новгороде.
«Самым непростым этапом в начале работы был, конечно, языковой барьер — особенно в профессиональной среде, где важна точность, — признаётся Разан. — Но я воспринимаю такие трудности как часть роста, и сейчас это уже стало моей сильной стороной. Больше всего мне нравится устанавливать контакт с пациентами: это возможность не просто лечить, а выстраивать доверительные отношения и реально влиять на качество жизни человека. Я стремлюсь не только развиваться как врач, но и приносить реальную пользу людям».
Разан недавно работает в Дзержинске, поэтому ещё не успела завести здесь друзей.
«Когда я училась в Саранске семь лет, у меня там были русские друзья, — говорит она. — Здесь у меня есть подруги, которые приезжают ко мне из Нижнего Новгорода, или я сама иногда езжу к ним. После работы я стараюсь расслабиться — навожу порядок дома, а ещё люблю готовить — это помогает мне отвлечься и успокоиться. Также я люблю слушать музыку и общаться с семьёй, особенно с мамой, потому что разговор с ней всегда снимает стресс. Если погода хорошая, выхожу на прогулку — это помогает мне очистить мысли и восстановить силы».
По словам Разан, она рассматривает долгосрочную перспективу работы в Нижегородской области.
«Я вижу возможности для профессионального развития и реализации себя как врача, — отмечает она. — Для меня важно постоянно расти и приносить максимальную пользу, и на данный момент Нижегородская область даёт для этого все условия».
История Разан не уникальна для региона. В медицинских учреждениях области уже трудятся врачи, приехавшие из других стран. Так, в Балахне начал свою практику эндокринолог Абдурахман родом из Йемена. Он также принял решение получить образование и начать профессиональную деятельность в России. Это доказывает привлекательность Нижегородской области для иностранных специалистов в сфере медицины.
