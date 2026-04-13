Опекун лежит в коме в Таиланде: отдадут ли ребенка в детдом

Земляки-россияне, проживающие в Таиланде, волнуются за семью. Ее глава находится в реанимации, все, на что он способен в настоящее время — двигать бровями, только так он может общаться с родными. Ему предстоит операция — трахеостомия. Поскольку болезнь крайне редкая, ее лечение страховка не покрывает. Только диагностика обошлась родным в 5 млн рублей. Нужно еще как минимум столько же. В местном паблике объявили сбор средств — помочь могут все желающие.