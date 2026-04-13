Опекун лежит в коме в Таиланде: отдадут ли ребенка в детдом

Драма случилась в российской семье, которая отправилась на отдых в Таиланд. Ранее супруги установили опеку над ребенком своих родственников, который потерял родителей. Теперь же в тяжелом состоянии в больнице оказался сам усыновитель. Врачи диагностировали у него редкое заболевание — синдром Гийена-Баре. Окажется ли мальчик в детском доме, выяснял «АиФ-Волгоград».
Опекун вывез ребенка из России, но попал в больницу.
В жизни 12-летнего волгоградца случилось уже две трагедии. Сначала не стало его мамы, затем скончался отец. Мальчика взяли под опеку родственники — брат матери и его жена. В Таиланд они приехали в отпуск — здесь живет их дочь. Решили провести месяц на Пхукете. Однако за несколько дней до возвращения домой с 56-летним опекуном подростка случилось несчастье, рассказывают в Telegram-канале «Паттайя от А до Я».
Главе семьи внезапно стало плохо. Родственники вызвали скорую. Медики предположили, что у пациента инсульт — давление зашкаливало. Мужчину госпитализировали, но в больнице ему стало только хуже — у него исчез глотательный рефлекс, он не мог пить назначенные ему таблетки. Медики приняли решение перевести его в Бангкок Пхукет госпиталь — самый лучший и самый дорогой.
После проведенных обследований врачи пришли к выводу — волгоградец страдает синдром Гийена-Баре. Это редчайшее аутоиммунное заболевание, при котором человек оказывается закован в собственное тело. У пациента уже случилась остановка сердца, которое не могли запустить в течение 12 минут. К жизни его вернула только сердечно-легочная реанимация.
Ребенка могут отправить в детдом, если случится трагедия.
Земляки-россияне, проживающие в Таиланде, волнуются за семью. Ее глава находится в реанимации, все, на что он способен в настоящее время — двигать бровями, только так он может общаться с родными. Ему предстоит операция — трахеостомия. Поскольку болезнь крайне редкая, ее лечение страховка не покрывает. Только диагностика обошлась родным в 5 млн рублей. Нужно еще как минимум столько же. В местном паблике объявили сбор средств — помочь могут все желающие.
Но более всего неравнодушных людей волнует судьба ребенка. После того, как мальчик пережил смерть своих родителей, он стал еще и свидетелем случившегося с дядей, его опекуном. Все произошло на его глазах. И подросток до сих пор не может прийти в себя и сильно переживает.
Невинный отпуск, во время которого новые впечатления затмили случившиеся с ним прежде трагедии, обернулся новой драмой. И местные жители, и волгоградцы, да и многие россияне с тревогой следят за его судьбой и опасаются, что мальчик, который только-только обрел новую семью и хотя бы немного успокоился, вновь может стать сиротой и оказаться в детском доме.
Этого опасается и дочь супругов. Женщина поделилась с v1.ru — проблема в том, что ребенок не посещает школу, а на дистанционной обучение его не переводят. В связи с этим ситуацией заинтересовались органы опеки, требующие вернуть подростка в Россию. Но в настоящее время это невозможно — ее мама не может оставить мужа в Таиланде.
Отмена опекунства — крайний случай, считает юрист.
«Прежде чем ставить вопрос кардинально, нужно разобраться в ситуации с юридической и социально-психологической точек зрения. Пропуски уроков связаны с тяжелым эмоциональным состоянием мальчика и чередой трагедий. Возможно, ему нужна помощь психолога, а не лишение прав усыновителей или отмена опеки. Сначала следует выяснить причину, оказать поддержку — и только потом решать вопрос о крайних мерах», — убеждена глава юркомпании Pateo Ирина Юрченко.
Отмена усыновления возможна в случае уклонение от обязанностей, злоупотребления правами, жестокого обращения, хронического алкоголизма или наркомании, перечисляет юрист. Решение принимает суд, в заседании участвуют органы опеки, прокурора. В любом случает всегда в приоритете остается сохранить семью для ребенка.
Суд также может отменить усыновление и без вины усыновителя, если в семье не сложились отношения, ребенок не чувствует себя ее членом или обнаружились скрытые при усыновлении отклонения здоровья — опять же исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. Но в данной ситуации явно не тот случай — мальчика усыновили родные дядя и тетя. Тетя по состоянию здоровья не лишена возможности воспитывать его.
Детский обмудсмен уверяет: с ребенком все будет хорошо.
«Мы знакомы с этой ситуацией, она находится у нас на контроле. Мы оперативно связались со всеми службами, все заинтересованные ведомства, в частности, органы опеки, также в курсе событий», — подтвердила «АиФ-Волгоград» уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Юлия Приклонская.
Детский омбудсмен уверяет: ребенок в безопасности, ему ничто не угрожает. Супруги вместе оформили опекунство в отношении ребенка и в настоящее время он находится с женой брата его мамы, его законным представителем.
«Она сама позвонила нам, когда с супругом случилось несчастье и, ничего не утаивая, поставила нас в известность о происходящем, поинтересовалась, каковы будут наши дальнейшие действия. Мы поддержали семью и сказали, что главное на сегодняшний день, чтобы все обошлось с главой семьи. В любом случае мальчик не окажется в детском доме, как об этом пишут СМИ», — уточняет Юлия Викторовна.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе подчеркивает: семья находится в Таиланде на законных основаниях, им не грозит выселение из гостиницы, потому что завершилась туристическая поездка, они проживают у своей дочери.
«Нас беспокоит нагнетание негативных эмоций вокруг этого события. Остается надеяться, что самому подростку не попали на глаза статьи, в которых говорится, что он снова может остаться без родителей», — говорит детский омбудсмен.