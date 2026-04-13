Ветеринар Шеляков развеял миф, что слюна собаки лечит раны

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Собачья слюна содержит бактерии и может передавать инфекции, включая опасные зоонозы, вопреки распространенному мифу о ее дезинфицирующих свойствах. Об этом сообщил РИАМО ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
«Есть такой белок — лизоцим, он обладает антибактериальными свойствами. Он содержится в слюне, много его в слезе. Из-за этого считается, что слюна может обладать дезинфицирующим эффектом. Но на самом деле рот — самая загрязненная часть организма как у человека, так и у животных. Через рот мы дышим, принимаем пищу. Лизоцим и другие вещества сдерживают размножение бактерий, но полностью не устраняют их», — сказал ветеринар Шеляков.
В сообщении отмечается, что самая высокая бактериальная нагрузка находится именно в ротовой полости. По этой причине собакам не следует давать облизывать раны, так как ряд зоонозных заболеваний передается через слюну.