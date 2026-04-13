Ветеринар Шеляков развеял миф, что слюна собаки лечит раны

«Есть такой белок — лизоцим, он обладает антибактериальными свойствами. Он содержится в слюне, много его в слезе. Из-за этого считается, что слюна может обладать дезинфицирующим эффектом. Но на самом деле рот — самая загрязненная часть организма как у человека, так и у животных. Через рот мы дышим, принимаем пищу. Лизоцим и другие вещества сдерживают размножение бактерий, но полностью не устраняют их», — сказал ветеринар Шеляков.