На Дону после похода к психологу 200 девушек решили сохранить беременность. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области. По словам заместителя губернатора Олеси Старжинской, за этой статистикой стоит настоящая поддержка: специалисты помогают женщинам справиться с кризисом, выслушивают и ищут выход из сложной ситуации. Именно от качества такой беседы часто зависит, сохранит ли женщина ребёнка.