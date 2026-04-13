На Дону после похода к психологу 200 девушек решили сохранить беременность. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области. По словам заместителя губернатора Олеси Старжинской, за этой статистикой стоит настоящая поддержка: специалисты помогают женщинам справиться с кризисом, выслушивают и ищут выход из сложной ситуации. Именно от качества такой беседы часто зависит, сохранит ли женщина ребёнка.
«Это сложная и деликатная работа по оказанию экстренной психологической помощи в условиях кризиса. Ключевой фактор эффективности такого подхода — качество консультации и, как следствие, количество сохраненных беременностей», — подчеркнула она. В больницах и поликлиниках региона работают подготовленные психологи, которые умеют разговаривать на трудные темы. Эта практика — часть большой программы по поддержке семей и укреплению репродуктивного здоровья области, рассчитанной до 2030 года. Инициатива принадлежит губернатору.