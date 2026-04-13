Суд рассмотрит жалобу минимущества по делу о сносе студии «Театро» в Перми

Летом 2024 года ведомство потребовало от предпринимателя Валентины Зайцевой снести пристройку на улице Ленина, 11, где располагается студия.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края рассмотрит жалобу регионального Министерства имущества по спору о сносе дизайн-студии «Театро», сообщает «Новый компаньон».

Летом 2024 года минимущества потребовало от предпринимателя Валентины Зайцевой снести пристройку на улице Ленина, 11, где располагается студия. Ведомство посчитало, что объект мешает детской больнице № 3 пользоваться земельным участком. Осенью предприниматель подала встречный иск с требованием установить границы между участками.

В феврале 2026 года суд отказал минимущества в иске и удовлетворил встречные требования предпринимателя. Теперь ведомство обжаловало это решение.

Жалобу направили в середине марта, а 10 апреля её приняли к производству.