Суд рассмотрит жалобу минимущества по делу о сносе студии «Театро» в Перми

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края рассмотрит жалобу регионального Министерства имущества по спору о сносе дизайн-студии «Театро», сообщает «Новый компаньон».
Летом 2024 года минимущества потребовало от предпринимателя Валентины Зайцевой снести пристройку на улице Ленина, 11, где располагается студия. Ведомство посчитало, что объект мешает детской больнице № 3 пользоваться земельным участком. Осенью предприниматель подала встречный иск с требованием установить границы между участками.
В феврале 2026 года суд отказал минимущества в иске и удовлетворил встречные требования предпринимателя. Теперь ведомство обжаловало это решение.
Жалобу направили в середине марта, а 10 апреля её приняли к производству.