Студенты уфимского вуза узнали о работе Минэкологии Башкортостана

Участниками экскурсии в Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан стали студенты второго курса Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) по направлению «экология и природопользование». Мероприятие прошло 8 апреля по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве.
Знакомство с ведомством началось с экскурсии, в ходе которой студенты узнали историю создания министерства. Министр Нияз Фазылов подробно рассказал о масштабной работе ведомства по устойчивому развитию и эффективному управлению в сфере природопользования, включая мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба. Заместитель министра Камиль Биргулиев познакомил ребят с направлением, которое занимается регулированием охраны, контролем и рациональным использованием объектов животного мира.
«Студенты задавали самые разные вопросы — о переработке отходов, загрязнении атмосферного воздуха, строительстве атомной электростанции, медицинских и промышленных отходах, “зеленых проектах”. Современная молодежь проявляет растущий интерес к экологии, и это не может не радовать. Сегодняшние молодые люди не только требуют изменений, но и сами становятся движущей силой этого процесса», — отметил Нияз Фазылов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.