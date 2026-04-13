Фотовыставка «Освобождение. Мир народам» открылась в Крыму

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Фотовыставка «Освобождение. Мир народам» открылась на площадке музея-заповедника «Судакская крепость» в Крыму. Мультимедийный проект реализуется международной медиагруппой «Россия сегодня», сайтом РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов.
На выставке представлены материалы фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа «Россия сегодня». Мобильная экспозиция представлена двумя модулями — «Подвиг тыла» и «Освобожденная Европа». Посетители выставки ознакомились с бесценными архивными снимками военных корреспондентов. На каждом планшете — фотография, небольшой текст и QR-код, переход по которому дает возможность ознакомиться с дополнительной информацией по теме.
Модуль «Подвиг тыла» объединяет фотографии, посвященные подвигу советских тружеников тыловых городов в годы Великой Отечественной войны. На снимках классиков военной фотожурналистики запечатлен героический труд работников заводов, шахт, сельского хозяйства, деятелей искусства и культуры Москвы, Оренбургской, Тульской, Тамбовской, Ростовской, Челябинской областей, Куйбышева (ныне Самара), Свердловска (Екатеринбурга), Нижнего Тагила, блокадного Ленинграда, Мурманска, Ярославля, Нижнего Новгорода, Сталинграда (Волгограда) и Донбасса.
Раздел экспозиции «Освобожденная Европа» знакомит с фотоматериалами, освещающими события 1944−1945 годов в освобожденных советскими войсками странах Европы: Болгарии, Югославии, Австрии, Германии, Литве, Венгрии, Румынии, Норвегии, Молдавии, Польше и Чехословакии.
Первыми посетителями фотовыставки стали участники XVIII Всероссийской научно-практической конференции «Весна Освобождения», организованной Музеем-заповедником «Судакская крепость».
Открывая выставку, директор Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Музей-заповедник “Судакская крепость” Емец Светлана Григорьевна обратилась к присутствующим со следующими словами: “Новая выставка “Освобождение. Мир народам” является продолжением сотрудничества музея-заповедника и Медиа группы “Россия сегодня” и сайта РИА Новости Крым. Представленные на выставке фотографии по сути служат документами, раскрывающими разные аспекты Второй мировой войны. Вглядываясь в лица героев, понимаешь, что это живая история, которая передает истину, без подтасовок и фальсификации. Мы благодарим наших партнеров за бесценную возможность транслировать историческую правду, которая заставляет думать, сопереживать и, главное, размышлять над увиденным.”.
