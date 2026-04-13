Конкурс профмастерства «Инженер года» состоялся на Нововоронежской АЭС

Самым молодым победителем конкурса стал инженер-технолог Даниил Рыков — он работает в атомной отрасли меньше двух лет. Его отметили в номинации «Ремонт». Он участвовал в ремонте критически важного оборудования энергоблока № 5, разработал несколько решений, которые помогли улучшить условия работы персонала атомной станции. В свободное от работы время он преподает в Нововоронежском политехническом институте — филиале НИЯУ МИФИ и участвует в развитии лаборатории аддитивных технологий на базе института.