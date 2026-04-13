Сергей Кравчук: Литой асфальт открывает новые возможности дорожного ремонта в Хабаровске

Муниципальное предприятие начало выпускать новую продукцию — литой асфальт. Он используется для локального ремонта городских автомагистралей. Технология позволяет оперативно заделывать ямы в межсезонье, увеличивая срок эксплуатации дорог.
Первые машины с литым асфальтом накануне отправились на улицу Дикопольцева, где с прошлой недели проводится ямочный ремонт. В этом году предприятие приобрело новую установку, которая позволяет смеси сохранять необходимую температуру (до 220 градусов) до прибытия на объект.
Главный инженер компании Игорь Ковалёв пояснил, что особенность технологии в том, что при высокой температуре асфальт становится пластичным, что позволяет производить локальный ремонт без уплотнения.
Новая технология продлевает сезон дорожных работ: начинать его можно раньше, а заканчивать позже. Асфальт можно укладывать, пока температура не опустится ниже 10 градусов. За один раз установка вывозит с завода 5 кубометров литого асфальта.
В этом сезоне материал также используют на участках между трамвайными рельсами на улицах Ленина, Шеронова и Волочаевской.
«Литой асфальт благодаря его особым свойствам открывает новые возможности для поддержания дорожной инфраструктуры города в хорошем состоянии, — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Благодаря новой установке муниципального предприятия сезон ямочного ремонта стал длиннее: начинаем раньше, заканчиваем позже».
Напомним, что в городском управлении дорог и внешнего благоустройства утвердили детализированный график работ по ремонтным работам. Список улиц и даты проведения работ можно уточнить на сайте городской администрации.