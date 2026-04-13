В ЕАО полиция задержала женщину за кражу драгоценностей из машины знакомой

Сотрудники полиции Смидовичского района раскрыли кражу золотых изделий, совершенную в салоне автомобиля. Подозреваемой по делу проходит 46-летняя жительница региона, которая похитила ювелирные украшения у своей приятельницы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО, инцидент произошел по пути в поселок Николаевка. 50-летняя потерпевшая сложила серьги и кольца в сумку, которую оставила в машине на время посещения магазина. Воспользовавшись отсутствием владелицы, ее знакомая забрала ценности.
«В ходе досмотра транспортного средства полицейские изъяли квитанцию из ломбарда. Выяснилось, что задержанная сдала золото за 56 тысяч рублей и успела потратить деньги в ресторане», — уточнили в ведомстве.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенные украшения были своевременно обнаружены и переданы законной владелице. Расследование продолжается.
