Под Волгоградом муж и жена погибли на пожаре, дети в больнице

Двое взрослых погибли, трое детей и их друг спаслись, но попали в больницу во время пожара под Волгоградом. Трагедия произошла рано утром 13 апреля 2026 года в хуторе Озерки Иловлинского района. Около 5 часов утра здесь загорелся частный дом, в котором находилась семейная пара, трое несовершеннолетних и 23-летний молодой человек. Дом выгорел дотла вместе с хозяевами, дети смогли спастись, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.
Тела мужа и жены пожарные нашли на пепелище в ходе тушения пожара. Как сообщает Следком, это родители двух несовершеннолетних девочек, которые тоже были в доме во время пожара. К сестрам как раз в эту ночь пришел ночевать их приятель с младшей сестрой. К счастью, все они смогли спастись.
Тела родителей нашли на пепелище. Фото: СУ СК по Волгоградской области.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели семейной пары. По предварительной версии, пожар случился из-за включенного электроприбора, который замкнуло. Дети почувствовали запах дыма и разбудили друг друга.
По данным облздрава, одна из пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации, еще двое детей в отделении токсикологии.
— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавили следователи. Следком призывает следить за состоянием электросетей и проводки в доме и квартире и не оставлять бытовые предметы включенными в розетку без присмотра.