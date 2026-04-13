В Кунгуре на реконструкцию Гостиного двора потратят почти в миллиард рублей

Реконструкция Гостиного двора в Кунгуре обойдется в более чем 904 млн рублей — такая сумма указана в контракте, размещенном на сайте госзакупок.
Как указано в техническом задании, работы стартуют 18 мая 2026 года или на следующий день после подписания госконтракта. Подрядчику предстоит выполнить масштабный комплекс работ, а завершить их необходимо строго к 17 декабря 2028 года.
Работы предусматривают восстановление покрасок, штукатурки и лепного декора, реставрацию деревянных конструкций, модернизацию инженерных систем и адаптацию объекта культурного наследия федерального значения к современному использованию.
Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 30 апреля, а итоги конкурса будут подведены 6 мая.