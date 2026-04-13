Специалисты будут приходить домой к белорусам, чтобы задать эти вопросы. Это связано с пробной переписью населения, которая по решению белорусского правительства проводится не позднее чем за два года до проведения основной переписи населения. Законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь “О переписи населения” размещен на Национальном правовом портале.
Во время обхода по домам белорусов специалисты попросят ответить на несколько вопросов. Они связаны с жилищными условиями, демографическими, а также национально-этническими, образовательными, экономическими характеристиками и так далее.
На вопросы по пробной переписи, кроме обхода по домам, будет возможность ответить в интернете или же прийти на переписной участок.
Первичные данные собирают без документального подтверждения от белорусов в возрасте 15 и старше. О других данных расскажут совершеннолетние. Информацию о респондентах, которые находятся под опекой либо попечительством, будут сообщать их попечители или же опекуны.
Опрос и заполнение переписных листов осуществляется на белорусском и русском языках.
Напомним, что в Беларуси перепись населения пройдет в 2029 году.
