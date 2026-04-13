Отопительный сезон в Ростове завершился с 13 апреля

Власти Ростова утвердили дату завершения отопительного сезона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с 13 апреля завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.

— Теплоснабжающим, теплосетевым организациям и организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами начать с 13 апреля 2026 года перевод системы теплоснабжения Ростова-на-Дону на летний режим работы, — говорится в документе.

Напомним, ранее власти уже комментировали вопрос по отключению отопления в домах и социальных объектах. Тогда тепло решили сохранить до наступления более устойчивой погоды.

Напомним, по правилам отключать батареи должны только в том случае, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней остается не ниже +8 градусов. Добавим, в 2025 году отопительный сезон завершился 15 апреля.

