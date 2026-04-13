Ограничения на полеты сняли в нижегородском аэропорту

Все службы воздушной гавани работают в штатном режиме.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, ранним утром в нижегородском аэропорту вводили ограничения на полеты. План «Ковер» начал действовать в 06:19. Из-за этого семь авиарейсов из Нижнего Новгорода были задержаны.

В 11:29, через пять часов, представители аэропорта сообщили о снятии ограничений. Все службы работают в штатном режиме. Пассажирам в терминале посоветовали следить за объявлениями о начале регистрации и посадки на борт по громкой связи. Информацию также можно уточнять через онлайн-табло аэропорта.

Ранее мы писали, что 13 апреля в Нижнем Новгороде вновь пропал интернет. Жителям города доступны сервисы только из «белого» списка.