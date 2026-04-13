Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам хотят разрешить не оплачивать проезд в общественном транспорте

По словам депутата Артёма Прокофьева, по всей стране участились ситуации, когда из-за сложностей с безналичной оплатой у пассажиров возникают трудности с совершением поездок.

Пассажиры смогут совершать поездки на общественном транспорте бесплатно в случае неисправности систем оплаты. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на депутата Артёма Прокофьева.

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой разрешить бесплатный проезд для пассажиров, когда валидаторы и терминалы оплаты перестают функционировать.

«Складывается своеобразная цифровая реальность, когда любые сервисы могут внезапно перестать работать — от банковских приложений до транспортных терминалов. При этом государство на протяжении длительного времени проводило целенаправленную политику по сокращению использования наличных средств», — прокомментировал ситуацию депутат Артем Прокофьев,

Ранее нижегородцам пояснили, почему в автобусах отменяют оплату наличными.