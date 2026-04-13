«Они уже такое не едят»: ученый рассказал, почему крымская молодежь не знает вкуса хамсы

Жареная малосольная хамса с картошкой, которая для старшего поколения крымчан была привычным и любимым блюдом, оказалась неизвестна современной молодежи. Об этом в беседе с «АиФ-Крым» рассказал заведующий кафедрой зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Владимир Подопригора.
Ученый специально провел опрос среди своих студентов, чтобы выяснить, едят ли они традиционную черноморскую рыбу. Результат его огорчил.
«Они уже такое не едят. Если когда-то, с начала путины, крымчане старались добыть малосольную хамсу свежего улова, то сейчас почти не ищут», — констатировал Владимир Подопригора.
По мнению эксперта, популяризация хамсы была бы полезна не только для развития рыбной отрасли, но и для сохранения уникальных гастрономических традиций полуострова.
Тем временем, будущее хамсы в Крыму может пойти по турецкому сценарию. Как отмечает ученый, в Турции эту рыбу практически не употребляют в пищу, а перерабатывают на рыбную муку и рыбий жир. Аналогичное производство несколько лет назад уже открылось в Керчи.