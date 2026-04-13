Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Они уже такое не едят»: ученый рассказал, почему крымская молодежь не знает вкуса хамсы

Молодежь из Крыма не ест малосольную хамсу.

Источник: Комсомольская правда

Жареная малосольная хамса с картошкой, которая для старшего поколения крымчан была привычным и любимым блюдом, оказалась неизвестна современной молодежи. Об этом в беседе с «АиФ-Крым» рассказал заведующий кафедрой зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Владимир Подопригора.

Ученый специально провел опрос среди своих студентов, чтобы выяснить, едят ли они традиционную черноморскую рыбу. Результат его огорчил.

«Они уже такое не едят. Если когда-то, с начала путины, крымчане старались добыть малосольную хамсу свежего улова, то сейчас почти не ищут», — констатировал Владимир Подопригора.

По мнению эксперта, популяризация хамсы была бы полезна не только для развития рыбной отрасли, но и для сохранения уникальных гастрономических традиций полуострова.

Тем временем, будущее хамсы в Крыму может пойти по турецкому сценарию. Как отмечает ученый, в Турции эту рыбу практически не употребляют в пищу, а перерабатывают на рыбную муку и рыбий жир. Аналогичное производство несколько лет назад уже открылось в Керчи.

