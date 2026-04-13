В селе Барда Пермского края прошел акселератор социальных изменений

Акселератор социальных изменений «Пермский период» состоялся в селе Барда Пермского края по нацпроекту «Молодёжь и дети». Цель мероприятия — повышение качества проектных заявок и расширение круга участников грантовых конкурсов, сообщили в администрации Бардымского муниципального района.
Акселератор проводится по программе «Регион для молодых», которая направлена на поддержку инициатив молодежи. Образовательные проектные сессии прошли в 10 населенных пунктах региона. Участниками стали руководители молодежных сообществ, некоммерческих организаций, клубов молодых семей и других организаций, работающих с молодежью, авторы проектных заявок, а также молодые люди и школьники в возрасте от 14 до 35 лет. Они работали по двум направлениям — «Исследователи» и «Проектировщики», где обсуждали идеи и искали решения актуальных проблем села.
В направлении «Исследователи» участники осваивали основы социального проектирования, учились выявлять и анализировать социальные проблемы и находить пути их решения. Также они обсуждали экологические проблемы, безопасность детей, развитие туризма и новые форматы досуга. Участники направления «Проектировщики» работали над уже существующими идеями, анализировали их и проводили работу над ошибками. Это позволило сделать их проекты более сильными и готовыми к реализации.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.