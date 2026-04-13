В Уфе перекроют дорогу для реконструкции улицы Галле

В Уфе с 15 апреля по 15 июля ограничат движение на улицах Комсомольской и имени Города Галле, предупредили в мэрии.
На последней продолжается реконструкция: новая четырехполосная трасса протяженностью 1,1 км соединит проспект С. Юлаева с ул. Комсомольской. Транспортный поток сможет пройти по коридору через город к Восточному выезду.
Улица Комсомольская: для переустройства коммуникаций перекроют крайнюю правую полосу по чётной стороне после остановки «Автотранспортный колледж».
Улица Галле: участок от ул. Комсомольской в сторону «салаватки».
Во время работ проехать можно по местному проезду ул. Казанской и вдоль дома № 26 по Комсомольской.
Как ранее сообщала мэрия, для строительства дороги нужно переложить 12 км коммуникаций. Ввод нового участка в эксплуатацию планируется до конца текущего года.