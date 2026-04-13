В Омском ГАУ открылся интерактивный город профессий АПК «Я в Агро»

В Омском государственном аграрном университете начала работу образовательная площадка «Я в Агро», организованная Минсельхозом России. Интерактивный проект продлится до 16 апреля и позволит участникам разных возрастов узнать о профессиях агропромышленного комплекса.
На площадке представлены два возрастных трека: «Ты в Агро» для детей семи-десяти лет и «АгроГерои» для подростков десяти-восемнадцати лет. Младшие школьники в игровой форме знакомятся с профессиями агронома, ветеринара и технолога, проходят школу фермеров и зарабатывают игровую валюту за выполненные задания. Подростки изучают технологическую сторону сельского хозяйства, управляют учебными агродронами, работают с микроскопами и осваивают генетические исследования с применением AR- и VR-технологий.
«Особый акцент делается на высокой эффективности, технологичности и цифровизации АПК, чтобы продемонстрировать современный уровень развития отрасли», — отмечают организаторы.
Ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова высоко оценила открытие образовательной площадки и подчеркнула ее важность для профориентации молодежи. Для старшеклассников организована экскурсия по вузу с презентациями факультетов. На площадке «Ветеринарный городок» школьники пробуют накладывать швы на муляжах и изучают анатомию животных. Локация «Дроны в АгроБудущем» предлагает полеты на тренажерах, а «Агрофинансовая лаборатория» знакомит с финансовой моделью фермерского хозяйства.
Дополнительно работают мастер-классы «Пекарня», «Рыбная ферма» и «Трактор-Ралли». Проект «Я в Агро» направлен на мотивацию молодого поколения выбирать востребованные профессии в агропромышленном комплексе. Омский ГАУ приглашает будущих абитуриентов познакомиться с университетом и условиями обучения в период приемной кампании.