В Омском ГАУ открылся интерактивный город профессий АПК «Я в Агро»

На площадке представлены два возрастных трека: «Ты в Агро» для детей семи-десяти лет и «АгроГерои» для подростков десяти-восемнадцати лет. Младшие школьники в игровой форме знакомятся с профессиями агронома, ветеринара и технолога, проходят школу фермеров и зарабатывают игровую валюту за выполненные задания. Подростки изучают технологическую сторону сельского хозяйства, управляют учебными агродронами, работают с микроскопами и осваивают генетические исследования с применением AR- и VR-технологий.