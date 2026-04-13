Более 4 тыс человек примут участие в Международном чемпионате по робототехнике

«За период проведения чемпионата количество его участников выросло в три раза. Навыки и знания, полученные при подготовке, делают этих ребят уникальными специалистами, будущими инженерами. Для нас важно закрепить проведение мероприятия на территории Красноярска, чтобы талантливые ребята здесь продолжали обучение и затем строили карьеру. Я оценил увиденные наработки с практичной точки зрения. Думаю, хорошим решением будет создание единой базы идей для внедрения в городе. Как пример — мне понравился проект дистанционного робота, который в зависимости от времени года убирает снег и косит траву», — отметил глава Красноярска Сергей Верещагин.