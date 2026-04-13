Более 4 тыс человек примут участие в Международном чемпионате по робототехнике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. C 16 по 19 апреля в Красноярске будет проходить Международный чемпионат по робототехнике.
Мероприятие объединит более 4 тысяч человек. Уже зарегистрировано свыше 500 команд из разных регионов России, а также из Индии, Китая, Египта, Киргизии, ряда стран Африки и других. От Красноярска выступят 26 команд.
В этом году будет 16 соревновательных направлений на любой уровень подготовки. Темы сезона: «Безопасный маршрут», «Гидроэнергетика», «Металлургия». Впервые пройдёт футбол дронов — беспилотники в защитных сферах будут соревноваться на специальной арене. Вернутся полюбившиеся форматы: «Дерзай, робот» для новичков, робобоулинг, робокёрлинг и международные соревнования Technoxian «СуперТрек» для опытных команд.
Чемпионат проводится в седьмой раз, из них — третий в Красноярске.
«За период проведения чемпионата количество его участников выросло в три раза. Навыки и знания, полученные при подготовке, делают этих ребят уникальными специалистами, будущими инженерами. Для нас важно закрепить проведение мероприятия на территории Красноярска, чтобы талантливые ребята здесь продолжали обучение и затем строили карьеру. Я оценил увиденные наработки с практичной точки зрения. Думаю, хорошим решением будет создание единой базы идей для внедрения в городе. Как пример — мне понравился проект дистанционного робота, который в зависимости от времени года убирает снег и косит траву», — отметил глава Красноярска Сергей Верещагин.
