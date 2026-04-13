Антон Киселев занял пост врио главы Варнавинского округа

Антон Александрович Киселев стал врио главы Варнавинского округа. Свои обязанности он начал исполнять с 9 апреля, сообщили в районной администрации.
Такое решение приняли после досрочного ухода с поста главы округа Александра Фролова. Почему он ушел с должности, не сообщается.
«До избрания нового главы в установленном законом порядке Антон Александрович будет обеспечивать руководство администрацией округа», — пояснили в ведомстве.
