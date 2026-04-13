Эксклюзивный показ реалити-шоу «Сокровища императора» прошел в НГЛУ

Эксклюзивный предпоказ реалити-шоу «Сокровища императора» прошел в Нижнем Новгороде в рамках российско-китайских отношений. 50 студентов НОЦ «Институт Конфуция при НГЛУ» посмотрели первую серию проекта телеканала ТНТ. Для удобства просмотра выпуск сопровождался китайскими субтитрами.
В новом шоу в гонке по просторам Китая 15 звёздных пар отечественного шоу-бизнеса, спорта и медиа готовы доказать, что им под силу пройти любые испытания, даже если город, в котором они оказались, по площади больше некоторых европейских стран. После Ханчжоу и провинции Хэнань в третьем сезоне «Сокровища Императора» съёмки проходили в фантастическом Чунцине — одном из крупнейших городов мира.
Участники борются за главный приз — 1 миллион юаней, а на финише их ждут ведущие шоу Михаил Галустян и Ольга Бузова. Среди звёздных соперников есть и нижегородки — чемпионки по художественной гимнастике, сёстры Арина и Дина Аверины.
Для гостей показа в Нижнем Новгороде ТНТ приготовил угощения, а после — устроил викторину по просмотренной серии с лимитированными подарками от телеканала.
